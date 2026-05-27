Kranz am Adler-Cup

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der Pontonierfahrverein Aarau am letzten Samstag den alle drei Jahre stattfindenden Adler-Cup. Die Rheinfelder Pontoniere konnten einen Kranz in der Kategorie C erzielen.

Pontoniere Rheinfelden

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der Pontonierfahrverein Aarau am letzten Samstag den alle drei Jahre stattfindenden Adler-Cup. Die Rheinfelder Pontoniere konnten einen Kranz in der Kategorie C erzielen.

Bei besten Wettkampf bedingungen nahmen 24 Mitglieder der Sektion Rheinfelden, aufgeteilt in vier Boote und neun Weidlinge, am zweiten Wettfahren der Saison teil. Durch den relativ niedrigen Wasserstand der Aare waren die Strömungsverhältnisse gut zu meistern. Die Schlüsselstellen lagen beim Einfahren in die Brücken linie und beim Umfahren des Brückenpfeilers der ehemaligen Aarauer Kettenbrücke.

Mit dem hervorragenden 20. Rang erreichten Roman Oswald und Martin Wyss bei den Aktiven der Kategorie C ein Glanzresultat und sicherten sich nach langer Durststrecke wieder mal eine der begehrten Kranzauszeichnungen. Dafür braucht es eine perfekte Nullfehler-Runde und Topzeiten in den einzelnen Streckenabschnitten.

Die Rangierungen der restlichen Rheinfelder Pontoniere fielen unterschiedlich aus: In der Kategorie C erreichten Hannes Oberholzer und Roman Ackeret Rang 75, Christian Schneider und Stephan Wiekert Rang 89 sowie Stefan Baumgartner und Nicolas von Weymarn Rang 105. Bei den Jungpontonieren belegten in Kategorie II Nils Wunderlin und Paul Hatalla Rang 24 und als Doppelstarter erzielte Nils Wunderlin mit Áron Krokos 155,1 Punkte, in Kategorie III kamen Timo Wiekert und Noé Fäs auf Rang 19. In der Frauenkategorie FII klassierten sich Lena Wiekert und Nóra Krokos auf Rang 7, und in der Kategorie F erreichten Tatjana Tschudin und Evelyne König Rang 21. Bei den Jüngsten der Kategorie I waren mehrere Rheinfelder Fahrerpaare am Start, angeführt von Juri Wunderlin und Jasper Koenig auf Rang 30 vor Yoan Voth und Jamie Derrer auf Rang 35 sowie Julian Schilling und Michael Blättler auf Rang 38. Als Doppelstarter fehlten Ethan Hatalla zusammen mit Yoan Voth am Ende nur 0,7 Punkte für eine Kranzauszeichnung. (mgt)