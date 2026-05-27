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Kranz am Adler-Cup

  27.05.2026 Rheinfelden, Sport
Die strahlenden Kranzgewinner Roman Oswald (links) und Martin Wyss. Foto: zVg
Die strahlenden Kranzgewinner Roman Oswald (links) und Martin Wyss. Foto: zVg

Pontoniere Rheinfelden

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der Pontonierfahrverein Aarau am letzten Samstag den alle drei Jahre stattfindenden Adler-Cup. Die Rheinfelder Pontoniere konnten einen Kranz in der Kategorie C erzielen.

Bei besten Wettkampf bedingungen nahmen 24 ...

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