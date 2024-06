Kulinarik und Unterhaltung neben dem Schwingen in Schupfart

Die Schwinger sind am Wochenende zu Gast in Schupfart. Rund 300 Athleten werden sich am Samstag und am Sonntag bei den Zweikämpfen auf dem Areal der Turnhalle messen. Der Aargauer Eidgenosse Nick Alpiger will den Sieg vom ...