Kostenlose Laufbahnberatung

Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen können im Kanton Aargau in den Jahren 2026–2028 unentgeltliche Laufbahnberatungen in Anspruch nehmen. Durchgeführt werden die Beratungen von ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf im Auftrag des Kantons. Die Angebote sind für Personen über 25 Jahre und mit abgeschlossener Erstausbildung auf Sekundarstufe II grundsätzlich kostenpflichtig. Gemäss Beschluss des Regierungsrats können in den Jahren 2026–2028 nun jedoch alle über 25-jährigen Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen von unentgeltlichen Laufbahnberatungen profitieren. (nfz)

www.beratungsdienste.ch