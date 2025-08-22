Kostenlose Hilfe beim Schreiben und Lesen

Haben Sie Mühe mit dem Verfassen von Texten oder möchten Sie einen wichtigen Brief korrigieren lassen? Die «SchreibBar» in der Gemeindebibliothek Möhlin bietet jeden Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr (ausser Schulferien) kostenlose Unterstützung beim Verfassen und ...

Haben Sie Mühe mit dem Verfassen von Texten oder möchten Sie einen wichtigen Brief korrigieren lassen? Die «SchreibBar» in der Gemeindebibliothek Möhlin bietet jeden Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr (ausser Schulferien) kostenlose Unterstützung beim Verfassen und Überarbeiten von Texten, Briefen und anderen schriftlichen Sachen – ohne Anmeldung! Unter der Schirmherrschaft des Vereins Lesen und Schreiben Aargau helfen erfahrene Fachpersonen Erwachsenen mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Zudem finden in den Räumen der Bibliothek ab Herbst wieder Grundkompetenzkurse statt, für die man sich direkt beim Verein anmelden kann. Nutzen Sie diese Chance – kostenlos, vertraulich und unkompliziert! Weitere Informationen gibt es in der Gemeindebibliothek Möhlin oder beim Verein Lesen und Schreiben Aargau. Die nächsten Termine sind: 22. August, 29. August, 5. September. (mgt)