Kostendach für Betreuungsangebote

Die Gemeinde Gipf-Oberfrick möchte die Defizitgarantien für Hort, Mittagstisch und Lotsendienst zusammenführen. Gesamthaft geht es um 105 000 Franken. Zusätzlich soll die Gipf-Oberfricker Schülerbetreuung auf den Mittwochnachmittag ausgeweitet werden.

In der Gemeinde Gipf-Oberfrick stehen von Montag bis Freitag ein Hort sowie ein Mittagstisch zur Verfügung. Ausgenommen bei der Schülerbetreuung ist der Mittwochnachmittag. Das soll sich auf Anregung von mehreren Eltern ändern. Stimmt die Gemeindeversammlung diesem Begehren am Freitagabend zu, kann die Umsetzung auf 1. Januar 2026 erfolgen. Neben Hort und Mittagstisch ist für die Kinder von Schule und Kindergarten zusätzlich beim Gemeindehaus ein Lotsendienst im Einsatz. Aktuell belaufen sich die Kosten für alle drei Bereiche auf 94 000 Franken. Der effektive Aufwand entspricht somit nicht den von der Gemeindeversammlung im Jahre 2018 beschlossenen Defizitgarantien: Mittagstisch 40 000 Franken, Schülerbetreuung 45 000 Franken sowie Lotsendienst 20 000 Franken. Wie in den Unterlagen zur kommenden «Gmeind» erklärt wird, besteht deshalb ein Anpassungsbedarf. Ausgeführt wird zudem, dass der Mittagstisch aktuell das grösste Defizit aufweist. Der Gemeinderat möchte den Tarif trotzdem unverändert belassen, um so die Kosten für die Eltern verträglich zu halten. «Die Schülerbetreuung kann demgegenüber kostendeckend geführt werden.» Weiter betont der Gemeinderat: «Die bisher gesamthaft gesprochenen Kosten von höchstens 105 000 Franken pro Jahr genügen weiterhin. Neu sollen die drei Bereiche Schülerbetreuung, Mittagstisch und Lotsendienst aber unter einem Kostendach von 105 000 Franken geführt werden.» Entsprechend lautet auch der Antrag an der kommenden Gemeindeversammlung.

Eine Elterngruppe wünscht sich eine Betreuung auch während der Ferien, und das mindestens bei acht der insgesamt zwölf Ferienwochen. Der Gemeinderat hält hierzu fest, dass auf das neue Schuljahr noch kein solches Angebot zur Verfügung steht, jedoch hätten Vorabklärungen stattgefunden. «Weitere Abklärungen sind aber notwendig.» Danach werde der Gemeinderat definitiv entscheiden.

Gesamtrevision BNO

Wie zurzeit an vielen Gemeindeversammlungen wird auch in Gipf-Oberfrick über die revidierte Bau- und Nutzungsordnung (BNO) abgestimmt. Der Gemeinderat erwähnt in seinen Ausführungen, dass viele Gemeinden Bauland auszonen müssen, weil die Bauzonenflächen überdimensioniert seien. Und was ist in Gipf-Oberfrick? «Für den Gemeinderat war immer klar, dass kein privates Bauland ausgezont werden soll. Dieses Ziel konnte bei der Revision erreicht werden.»

Sämtliche Unterlagen der Gesamtrevision sind unter www.gipfoberfrick.ch abrufbar. Genehmigt die Gemeindeversammlung am nächsten Freitag die Gesamtrevision der BNO, verfügt die Gemeinde für die nächsten 15 Jahre über neue Planungsgrundlagen. (sh)

Gemeindeversammlung Gipf-Oberfrick am Freitag, 13. Juni, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle.