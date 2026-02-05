Immobilien
KORRIGENDA: Gemeinderäte des Fricktals

  05.02.2026 Fricktal

Vor einer Woche, in der Ausgabe von 29. Januar, hatte die NFZ eine Doppelseite mit den Gemeinderäten des Fricktals veröffentlicht. Bei Eiken wurde der Vizeammann mit Dieter Schärer angegeben, er heisst jedoch Didi Schärer. Eine weitere Berichtigung betrifft die Gemeindenamen ...

