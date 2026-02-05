KORRIGENDA: Gemeinderäte des Fricktals

Vor einer Woche, in der Ausgabe von 29. Januar, hatte die NFZ eine Doppelseite mit den Gemeinderäten des Fricktals veröffentlicht. Bei Eiken wurde der Vizeammann mit Dieter Schärer angegeben, er heisst jedoch Didi Schärer. Eine weitere Berichtigung betrifft die Gemeindenamen ...

Vor einer Woche, in der Ausgabe von 29. Januar, hatte die NFZ eine Doppelseite mit den Gemeinderäten des Fricktals veröffentlicht. Bei Eiken wurde der Vizeammann mit Dieter Schärer angegeben, er heisst jedoch Didi Schärer. Eine weitere Berichtigung betrifft die Gemeindenamen zweier Fusionsgemeinden. Auf der veröffentlichten Doppelseite wurde Laufenburg-Sulz sowie Kaisten-Ittenthal geschrieben. Korrekt heissen sie «nur» Laufenburg sowie Kaisten. (nfz)