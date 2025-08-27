Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kopfsteingassenfest wird gefeiert

  27.08.2025 Rheinfelden
Das Organisationskomitee freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Foto: zVg
Das Organisationskomitee freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Foto: zVg

Am 5. und 6. September findet im Pfaffenviertel von Rheinfelden das Kopfsteingassenfest statt.

Der Auftakt beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr im Innenhof der Osteria dei Gufi (Jagdgasse 5). Neben Speis und Trank sorgen Roberto Vacca (Akkordeon), die Guggenmusik La Guggaratscha aus ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote