Kopfsteingassenfest wird gefeiert

Der Auftakt beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr im Innenhof der Osteria dei Gufi (Jagdgasse 5). Neben Speis und Trank sorgen Roberto Vacca (Akkordeon), die Guggenmusik La Guggaratscha aus ...

Am 5. und 6. September findet im Pfaffenviertel von Rheinfelden das Kopfsteingassenfest statt.

Der Auftakt beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr im Innenhof der Osteria dei Gufi (Jagdgasse 5). Neben Speis und Trank sorgen Roberto Vacca (Akkordeon), die Guggenmusik La Guggaratscha aus Möhlin sowie das Jazz-Ensemble Jazzy für musikalische Unterhaltung. Am Samstag ab 14 Uhr wird der Festbetrieb im Innenhof und auf dem Platz fortgesetzt. Neben kulinarischen Angeboten treten verschiedene Musikgruppen auf: Pasquale mit Strassenmusik, Che mit Cover-Songs, die Fricktaler Rockband Try Again sowie Bonnie & The Groove Cats mit Soul’n’Roll. Das Fest zeichnet sich durch seine Lage im historischen Quartier, ein vielfältiges Musikprogramm und eine gesellige Atmosphäre aus. (mgt)

www.kopfsteingassenfest.ch