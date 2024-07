Kopfsteingassenfest im Pfaffenviertel

Am 6. und 7. September ist es wieder so weit, mit gewohnter Gelassenheit und Sinn für das künstlerisch geordnete Durcheinander laden die Anwohner im Rheinfelder Pfaffenviertel bereits zum fünften Mal zum Kopfsteingassenfest.

Wie immer zufällig geht es am Freitagabend mit der Usestuhlete in der Marktgasse los. Ein jährliches Highlight im Kalender der Stadt. «Am Kopfsteingassenfest laden wir am Freitag zu einem gemütlichen Beisammensein zu Musik aus der Konserve und Kaltgetränken an der Bar», heisst es in einer Medienmitteilung. Richtig los geht es dann am Samstag ab Mittag. Der Samstag steht im Zeichen von Speis, Trank und Livemusik auf der Bühne. Ab 13 Uhr wird es zu spontanen Auftritten von Viktor Hottinger und anderen kommen. Im Garten gibt es in mediterranem Flair Cocktails und ruhigere Unterhaltung. Das Improtheater ist ebenfalls wieder dabei. Eeva Szeszak, wird mit ihrem Programm für Kinder und Jung gebliebene unterhalten und zum Mitmachen einladen. Highlight auf der Konzertbühne wird am Nachmittag «Redfield» sein. Mit Bandleader René Rothacher wird dabei ein facettenreicher Musiker und Sänger auf die Bühne des Kopfsteingassenfestes treten. Zusammen mit Roman Roth am Schlagzeug und Uli Heinzler am Bass beschreitet er neue Wege mit alten Freunden. Nach einem Jahr Pause geben sich «Kashmir» wieder die Ehre. Die lokale Band tritt in neuer Besetzung auf die Bühne und wird mit ihren Coversongs das Publikum begeistern. Wie immer sind die Konzerte gratis und für alle, denen es gefällt, gibt es eine freiwillige Hut-Kollekte, die der jeweils spielenden Band zugutekommt.

www.kopfsteingassenfest.ch