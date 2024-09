Am 6. und 7. September findet das Kopfsteingassen-Fest in Rheinfelden statt. Am Freitag geht es ab 18 Uhr los. Am Samstag, ab 14 Uhr, geht es weiter mit Festbetrieb und Live-Musik. Highlights sind das Impro-Theater von «The furious members of Theaterwerkstatt Rheinfelden», ab 17.30 Uhr ...