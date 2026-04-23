Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kooperation und gegenseitige Unterstützung

  23.04.2026 Frick

Gemeinnützige Spitex-Organisationen setzen auf Zusammenarbeit

Personalmangel, zunehmende Ambulantisierung, integriertes Denken und Handeln in Versorgungsgebieten, institutionenübergreifende Digitalisierung und eine einheitliche Finanzierung werden die ambulante Pflege in den ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote