Kooperation – ein zukunftsgerichteter Schritt

Anfang Woche wurde bekannt, dass die beiden wöchentlich im ganzen Fricktal erscheinenden Zeitungen «Neue Fricktaler Zeitung/Fricktaler Woche» und «fricktal.info» im nächsten Jahr zusammenarbeiten. Aus zwei mach eins. Die ersten Reaktionen fallen positiv aus.

Walter Herzog

Diese Kooperation der beiden Verlegerfamilien Moser aus Stein und Herzog aus Rheinfelden bedeutet ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Beide sind überzeugt, dass diese neue gemeinsame Wochenzeitung einen Meilenstein in der Fricktaler Medienlandschaft darstellt.

Seit der Entstehung der Zeitungen in der Region in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es regelmässig Anpassungen und Veränderungen. Die Neue Fricktaler Zeitung als abonnierte Zeitung darf auf eine über 164-jährige erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Bis es im Jahre 2005 zur heutigen Neuen Fricktaler Zeitung (NFZ) kam, erlebte sie eine turbulente Zeit. Sowohl im Bezirk Laufenburg wie auch im Bezirk Rheinfelden, ja sogar in den grösseren Gemeinden Frick, Möhlin, Laufenburg und Rheinfelden, existierten früher eigene Presseorgane. In einer ersten Phase schlossen sich diese in den jeweiligen Bezirken zu einem starken Titel zusammen. So entstand 1980 im Bezirk Rheinfelden aus dem Zusammenschluss der «Volksstimme» der Familie Herzog mit dem «Möhliner Anzeiger» der Familie Isenegger die «Fricktaler Zeitung». Im Bezirk Laufenburg gab es früher den «Fricktaler Boten», dessen Wurzeln bis ins Jahr 1869 zurückreichen. Die Familie Binkert gab den «Frickthaler» heraus, die Familie Fricker den «Fricktal-Boten». 1980 legten sie beide Zeitungen zusammen zum «Fricktaler Bote». Im Jahre 2005, also vor 20 Jahren, entstand aus der «Fricktaler Zeitung» aus dem unteren und dem «Fricktaler Bote» aus dem oberen Fricktal die heutige «Neue Fricktaler Zeitung». Sie erscheint jeweils drei Mal pro Woche als gedruckte Zeitung und aktuell immer auch online.

Grossauflagen gemeinsam

Die Kooperation, welche die Verlegerfamilien Herzog aus Rheinfelden und Moser aus Stein nun eingegangen sind, betrifft die Grossauflage der Neue Fricktaler Zeitung (Fricktaler Woche), welche jeweils am Donnerstag in allen Haushaltungen des Fricktals erscheint, und die Gratiszeitung «fricktal.info», welche jeden Mittwoch im ganzen Fricktal erscheint. Neu werden diese beiden Ausgaben zu einer gemeinsamen Wochenzeitung zusammengelegt, welche jeweils am Donnerstag im ganzen Fricktal und angrenzenden Baselbiet erscheint. Auf diese Weise können Kosten bei der Produktion und Verteilung eingespart und Doppelspurigkeiten bei Informationen vermieden werden. Die Leserinnen und Leser erhalten so eine attraktive, gemeinsame Wochenzeitung und die Inserenten ein starkes Sprachrohr für ihre Werbung. Dem Fricktal und den Gemeinden garantiert sie, trotz grossen Veränderungen und Herausforderungen in der Medienlandschaft, auch in Zukunft eine starke und unabhängige Informationsplattform. Gleichzeitig bleiben die weiteren abonnierten Ausgaben der NFZ am Dienstag und Freitag unverändert bestehen. Es liegt nun an den Herausgebern und den Redaktions- und Produktionsteams, aber auch an den unterstützenden Werbepartnern und Gemeinden, dass diese sinnvolle Kooperation in der Praxis zum Erfolg wird. Woche für Woche – für das ganze Fricktal. Die ersten Reaktionen nach der Ankündigung am Dienstag sind auf jeden Fall sehr positiv ausgefallen und stimmen zuversichtlich.

Eine starke Fricktaler Wochenzeitung

In Zukunft wird es im Fricktal neu eine gemeinsame starke Wochenzeitung geben. Die Herausgeber der Grossauflage der «Neue Fricktaler Zeitung (Fricktaler Woche)» und von «fricktal.info» arbeiten ab dem 1. Januar 2026 eng zusammen (die NFZ berichtete am Dienstag). Die abonnierten Ausgaben der NFZ am Dienstag und Freitag sind von diesem Zusammenschluss nicht betroffen und erscheinen unverändert weiter. Die Neue Fricktaler Zeitung AG und die Mobus AG haben am Montag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ihr gemeinsames Ziel ist die Herausgabe einer starken, zukunftsgerichteten und qualitativ guten Wochenzeitung für das gesamte Fricktal und das angrenzende Baselbiet.

Die beiden Medienunternehmen bleiben dabei unabhängig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten weiterhin an ihren Standorten in Rheinfelden, Frick oder Stein. Dank dieser Kooperation können jedoch Synergien erzielt und wesentliche Einsparungen bei der Produktion und Verteilung der Wochenzeitung erreicht werden. Basis dieser neuen gemeinsamen Wochenzeitung bilden die bisherige Donnerstagsausgabe der «Neue Fricktaler Zeitung/Fricktaler Woche» und die Mittwochsausgabe von «fricktal.info». Die abonnierten Ausgaben der «Neue Fricktaler Zeitung» am Dienstag und Freitag sind von diesem Zusammenschluss nicht betroffen, sie erscheinen unverändert weiter und enthalten wie gewohnt aktuelle Fricktaler Informationen. Auch die Aktivitäten im Druckbereich der Mobus AG sind von diesem Zusammenschluss nicht betroffen und gehen unverändert weiter.

Starke Stimme für die ganze Region

Bei der gemeinsamen Wochenzeitung werden auch die bestehenden Namen «Neue Fricktaler Zeitung (Fricktaler Woche)» und «fricktal. info» übernommen und im Titel aufgeführt. Die neue gemeinsame Wochenzeitung erscheint im grossen Zeitungsformat und wird jeweils am Donnerstag mit der Post in alle Haushaltungen zugestellt. Mit einer Auflage von neu 47 000 Exemplaren deckt sie die gesamte Region zu 100 Prozent ab und wird zu einer starken Stimme in der Region. Sie wird auch die amtlichen Publikationen aller Fricktaler Gemeinden, sowie einiger angrenzender Baselbieter Gemeinden beinhalten.

Die Redaktionen beider Medienunternehmen werden eng zusammenarbeiten und auch im Verkaufsbereich werden alle Aktivitäten gebündelt. Die erste Ausgabe der gemeinsamen Wochenzeitung erscheint am Donnerstag, 8. Januar 2026. Die Online-Auftritte werden vorerst individuell weitergeführt, sollen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt auf einer attraktiven Plattform optimiert werden. (WH)