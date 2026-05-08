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Konzert zum Muttertag

  08.05.2026 Sulz

Am Muttertag, 10. Mai, wird der Jodlerclub Laufenburg-Rheinfelden den Gottesdienst in der Kirche Sulz musikalisch umrahmen. Im Anschluss an den Gottesdienst stellt der Frauenbund Sulz einen Apéro bereit. Bei schönem Wetter findet dieser unter der Linde statt, ansonsten hinten in der ...

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