Konzert zum Muttertag

Am Muttertag, 10. Mai, wird der Jodlerclub Laufenburg-Rheinfelden den Gottesdienst in der Kirche Sulz musikalisch umrahmen. Im Anschluss an den Gottesdienst stellt der Frauenbund Sulz einen Apéro bereit. Bei schönem Wetter findet dieser unter der Linde statt, ansonsten hinten in der ...

Am Muttertag, 10. Mai, wird der Jodlerclub Laufenburg-Rheinfelden den Gottesdienst in der Kirche Sulz musikalisch umrahmen. Im Anschluss an den Gottesdienst stellt der Frauenbund Sulz einen Apéro bereit. Bei schönem Wetter findet dieser unter der Linde statt, ansonsten hinten in der Kirche. Auch dort wird der Jodlerclub die Gottesdienstbesucher nochmals mit seinem Können begeistern. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Alle Beteiligten freuen sich auf viele Gottesdienstbesucher. (mgt)