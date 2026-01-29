Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Konzert von Capriccio und Nuria Rial

  29.01.2026 Fricktal
Die katalanische Ausnahmesängerin Nuria Rial. Foto: zVg
Die katalanische Ausnahmesängerin Nuria Rial. Foto: zVg

Das Rheinfelder Barockorchester Capriccio tritt am Freitag, 6. Februar, um 19.30 Uhr, in der katholischen Kirche in Frick zusammen mit Sopranistin Nuria Rial auf. Zu hören ist das Programm «Capriccio INcantato». Der Gesang entfaltete im Rom des frühen 18. Jahrhunderts eine besonders bezaubernde Wirkung. Begünstigt durch musikliebende Adelskreise, stieg die «Ewige Stadt» zum Zentrum italienischer Kantatenkunst auf und zog Reisende aus nah und fern in ihren Bann. «Berückende Sinfonien, verrückte Concerti und entrückende Kantaten mit der aussergewöhnlichen Stimme der katalanischen Ausnahmesängerin Nuria Rial versprechen ein hinreissendes Konzerterlebnis», heisst es in einer Medienmitteilung. Zu hören sind unter anderem Werke von Antonio Vivaldi, Francesco Durante und Domenico Scarlatti. (mgt)

Tickets: www.capriccio-barock.choderTel. 061 813 34 13

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote