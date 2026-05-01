Konzert mit zwei Musiklegenden

Ein musikalisches Highlight der besonderen Art gibt es am 2. Mai, um 20 Uhr, im Eventlokal Kulturschüür. Erstmalig, einmalig und exklusiv begegnen sich die beiden Schweizer Musiklegenden Christine Lauterburg und Walter Lietha zu einem Doppelkonzert. «Die beiden Personen vorzustellen wäre Wasser in den nahen Rhein zu tragen», meint Betriebsleiter Martin Willi zum Konzert. Es sei für ihn eine grosse Freude, dass es ihm gelungen ist, die beiden Musiklegenden zu einem gemeinsamen Konzert nach Laufenburg zu holen. «Was natürlich auch eine Ehre für Laufenburg ist», so Martin Willi weiter. Neben Eigenkompositionen interpretiert Christine Lauterburg Lieder aus dem Fundus der Schweizer Volksmusik auf ihre eigene Art. Ihr Musikstil wird mit Folk, Pop, Techno, Worldmusik usw. bezeichnet, wobei die Begriffe ihrem vielfältigen Schaffen nicht gerecht werden. Lauterburg war bereits zweimal auf der Kultschüür-Bühne zu Gast, einmal Solo und einmal mit der Landstreichmusik. Walter Lietha ist ein Visionär. Mit seinen zeitlos gültigen poetischen Versen hat sich der Bündner Barde, der jedoch im baselländischen Arlesheim zur Welt kam, mit aussergewöhnlichen Liedern und unverwechselbarer Stimme ins kollektive Mundart-Gedächtnis gesungen. Seine Lieder haben einen berührt, begeistert und inspiriert. In den 70er-Jahren galt Lietha zu den besten und gefragtesten Liedermachern der Schweiz. Dann wurde es still um den Volkssänger, bis er ganz von den Bühnen verschwand und in Vergessenheit geriet. Nun ist er wieder da. Er will im Herbst eine Band zusammenstellen, mit der er auf Tournee gehen möchte. Zunächst aber darf man ihn mit Christine Lauterburg in Laufenburg geniessen. (mgt)