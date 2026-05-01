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Konzert mit zwei Musiklegenden

  01.05.2026 Laufenburg

Ein musikalisches Highlight der besonderen Art gibt es am 2. Mai, um 20 Uhr, im Eventlokal Kulturschüür. Erstmalig, einmalig und exklusiv begegnen sich die beiden Schweizer Musiklegenden Christine Lauterburg und Walter Lietha zu einem Doppelkonzert. «Die beiden Personen ...

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