Konzert mit «Lviv Virtuosos»

Vier Jahre sind es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Unter den damals Geflüchteten waren auch Musikerinnen des Orchesters Lviv Virtuosos. Dank langjähriger Beziehungen zum Projektchor SMW der Reformierten Kirche Frick, fanden mehrere von ihnen Unterschlupf bei Familien in Frick und Umgebung. Seither spielen sie als Streichquartett Lviv Virtuosos zahlreiche Konzerte, begleiten Gottesdienste, treten bei weiteren Anlässen auf – und begeistern ihr Publikum. Am Freitag, 20. Februar, 19.30 Uhr, spielen Oksana Potapova (Violine), Lilia Tsura (Violine), Iryna Polova (Bratsche) und Lyubov Holovata (Cello) in der reformierten Kirche Frick. Auf dem Programm: Ein erster, ernsterer Teil mit Werken ukrainischer und anderer Komponisten – unterbrochen von einem Moment des Gedenkens an den Krieg und der Bitte um Frieden. Im zweiten, leichteren Teil gibt es dann berühmte Ouvertüren sowie Tangos und andere Tänze. Der Eintritt ist frei, die Kollekte geht vollumfänglich an die vier Musikerinnen. (mgt)