Konzert mit dem «Chorus Mysticus»

Ein vielseitiger Konzertabend erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 9. Mai, um 18.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden: Das junge Gesangsensemble «Chorus Mysticus» widmet sich in seinem aktuellen Programm dem spannungsreichen Thema ...

Ein vielseitiger Konzertabend erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 9. Mai, um 18.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden: Das junge Gesangsensemble «Chorus Mysticus» widmet sich in seinem aktuellen Programm dem spannungsreichen Thema «Versuchung» – besungen aus geistlicher und weltlicher Perspektive. Zu hören ist Vokalmusik aus verschiedenen Epochen, die die Vielfalt dieses Motivs eindrücklich widerspiegelt. Auf dem Programm stehen unter anderem die «Five Flower Songs» von Benjamin Britten sowie das stimmungsvolle «Nachtlied» von Max Reger. Ergänzt wird das Konzert durch Werke von Brahms, Kaminski, Rore, Schein und Walter – sowohl a cappella als auch mit Klavierbegleitung.

Die fünf Sängerinnen und Sänger – Nadine Nenning (Sopran), Ilia Marinescu (Alt), Flurin Herzig (Tenor), Roger Casanova (Bariton) sowie Lukas Sehr (Bass, Klavier und Leitung) – verstehen es, die unterschiedlichen Stilepochen lebendig und ausdrucksstark zu interpretieren. Der Eintritt ist frei. (mgt)