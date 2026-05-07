Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Konzert mit dem «Chorus Mysticus»

  07.05.2026 Magden

Ein vielseitiger Konzertabend erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 9. Mai, um 18.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden: Das junge Gesangsensemble «Chorus Mysticus» widmet sich in seinem aktuellen Programm dem spannungsreichen Thema ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote