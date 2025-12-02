Konzert der MG Schupfart

Die Musikgesellschaft Schupfart lud kürzlich zu einem Konzert in die Mehrzweckhalle Schupfart ein. Ein unterhaltsamer Abend wurde versprochen – und das wurde er auch. Auch wenn der Verein zu den kleinen gehört, bewiesen die 16 Frauen und Männer auf der Bühne, dass sie grossartige Musik machen können. Der Moderator Urs Engeler begleitete das Publikum wie immer informativ und mit viel Gefühl durch das Programm. So stellte er ein Konzertmotto in den Mittelpunkt, das eigentlich nie Thema war, die Kompositionen des Abends aber wie ein unterirdischer Strom miteinander verband: Erinnerung. Sei es bei «Dakota» oder dem Solo «Memory» auf dem Euphonium – nicht zu verwechseln mit «Memory» aus dem Musical «Cats». Vor der Pause wurde das Tempo mit «Band Power» und «I Will Survive» erhöht. Anschliessend wurde mit der bekannten Walliser Hymne «Marignan» an die Schlacht von Marignano erinnert. Man spürte die Freude des Dirigenten Tamás Szente, als das bekannteste Stück des Abends gespielt wurde: «Ein Leben lang» von den Fäaschtbänkler. Hier zeigten sich die Musiker auch sangessicher. Wenn 16 Musiker wochenlang proben, um vor einer vollen Halle zu spielen, spürt man, dass Blasmusik Spass macht – und auch stille Gedanken und Erinnerungen gehören dazu. Mit «Auf der Vogelwiese» wurde Heinrich «Heini» Mathis gedacht. Das Publikum war den Musikanten an diesem Abend sehr nah und zeigte ihnen mit grossem Applaus seine Wertschätzung. Der Funke sprang über. (mgt)