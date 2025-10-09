Konzert Brezza

Morgen Freitag von 19.30 bis 20.30 Uhr, lädt das Ensemble Brezza in der reformierte Kirche in Frick zum Konzert. Es spielen: Teun Braken (Cembalo), Pablo Gigosos (Traversflöte), Marina Cabello (Viola da Gamba), Lathika Vithanage (Barockvioline). Gespielt werden Kammermusikwerke des ...

Morgen Freitag von 19.30 bis 20.30 Uhr, lädt das Ensemble Brezza in der reformierte Kirche in Frick zum Konzert. Es spielen: Teun Braken (Cembalo), Pablo Gigosos (Traversflöte), Marina Cabello (Viola da Gamba), Lathika Vithanage (Barockvioline). Gespielt werden Kammermusikwerke des Barock, insbesondere Quartette von Georg Philipp Telemann – einige der schönsten musikalischen Schöpfungen des 18. Jahrhunderts. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. (mgt)