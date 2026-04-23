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Konzentriert geprobt

  23.04.2026 Aargau
Auch 16 Kinder aus dem Fricktal waren in der Probewoche des Aargauer Jugendblasorchesters dabei. Foto: zVg
Auch 16 Kinder aus dem Fricktal waren in der Probewoche des Aargauer Jugendblasorchesters dabei. Foto: zVg

Jugendblasorchester Aargau im Musiklager

Das Aargauer Jugendblasorchester (A JBO) verbrachte kürzlich sein diesjähriges Musiklager in Rüdlingen. Besonders erfreulich: Gleich 16 Kinder aus dem Fricktal waren mit dabei und trugen mit ihrer Begeisterung, ihrem Einsatz und ...

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