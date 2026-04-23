Konzentriert geprobt

Das Aargauer Jugendblasorchester (A JBO) verbrachte kürzlich sein diesjähriges Musiklager in Rüdlingen. Besonders erfreulich: Gleich 16 Kinder aus dem Fricktal waren mit dabei und trugen mit ihrer Begeisterung, ihrem Einsatz und ...

Jugendblasorchester Aargau im Musiklager

Das Aargauer Jugendblasorchester (A JBO) verbrachte kürzlich sein diesjähriges Musiklager in Rüdlingen. Besonders erfreulich: Gleich 16 Kinder aus dem Fricktal waren mit dabei und trugen mit ihrer Begeisterung, ihrem Einsatz und ihrem musikalischen Talent wesentlich zur positiven Lagerstimmung bei. Insgesamt nahmen 53 Jugendliche teil und nutzten die Woche für intensives Musizieren und wertvolle Gemeinschaftserlebnisse. Der Lageralltag war geprägt von konzentrierter Probenarbeit: In Register- und Gesamtproben wurde täglich an einem abwechslungsreichen Konzertprogramm gefeilt. Trotz des straffen Probenplans blieb auch Zeit für Spiel und Spass. Ein besonderes Highlight bildete der gemeinsame Ausf lug an den Rheinfall, der für A bwechslung und gute Stimmung sorgte. Den Höhepunkt der Woche stellte das Abschlusskonzert im Gemeindesaal Buchs dar. Unter der Leitung von Beat Ochs präsentierte das Orchester ein vielseitiges Programm.

Zur Aufführung kamen die Werke Heart in Motion, A Little Suite of Horror, You Raise Me Up, Ebony Fantasy und Menzberg. Ergänzt wurde das Konzert durch einen Ensemble-Block, bevor mit The Lion King und A Klezmer Karnival zwei weitere mitreissende Stücke den gelu ngenen Sch lusspu n kt setzten.

Die Woche machte deutlich, wie stark der Zusammenhalt und die Begeisterung der Jugendlichen das musikalische Ergebnis prägten. (mgt)