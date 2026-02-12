Kontinuität und Treue

GV Harmonika-Orchester

An der 79. Generalversammlung des Harmonika-Orchesters Möhlin (HOM) liessen Präsidentin Marianne Rua und Dirigent David Meyer ein Vereinsjahr Revue passieren, das sowohl musikalisch als auch gesellig viele schöne Momente bot. Die bisherigen Vorstandsmitglieder (Marianne Rua, Helga Dürr, Silvia Eberle, Sabine Schlienger und Theres Wiggenhauser) wurden im Amt bestätigt, ebenso die Rechnungsrevisorinnen Rita Wunderlin und Evi Mösch. Dirigent David Meyer wurde für sein Jubiläum geehrt: Seit einem Jahrzehnt leitet er das HOM mit ausdrucksstarkem Körpereinsatz und spürbarer Emotionalität. Daniela Müller wurde für zwanzig Jahre Mitgliedschaft geehrt. Weiter verdankt wurden Helga Dürr für zwanzig Jahre Vorstandsarbeit sowie Theres Wiggenhauser für ihr 10-jähriges Wirken als Kassierin. Für den f leissigsten Probebesuch erhielten Helga Dürr, Evi Mösch, Brigitte Soder, Theres Wiggenhauser und Nadja Wunderlin ein Präsent. Mit Vorfreude blickt das HOM auf das Jahresprogramm, insbesondere auf das Konzert in der reformierten Kirche Möhlin am Sonntag, 3. Mai 2026. (mgt)