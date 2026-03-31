Kontinuität und eine Ehrung

GV Frauenturnverein Schupfart. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig und mit grossem Applaus für die kommenden drei Jahre wiedergewählt und besteht somit weiterhin aus Conny Mathis (Präsidentin), Lissi Dietwiler (Vizepräsidentin), Nicole Strüver, Astrid Schlienger-Küng und Pia Steinacher. Elsbeth Beck gab das Amt als Revisorin nach sechs Jahren ab, neu gewählt wurde Jacqueline Güntert. Wiedergewählt als Revisorin wurde Stefanie Beck. Für ausserordentlichen Einsatz und langjährige Treue zum Verein wurde Astrid Schlinger-Küng zum Ehrenmitglied ernannt.

Das gab es so noch nie: Wie viele Turnvereine im Fricktal erhielt auch der Frauenturnverein Schupfart dieses Jahr keinen Startplatz an einem Turnfest, da das Angebot für diese Anlässe viel zu gering ist. Umso mehr richtet sich der Blick nach vorne: Im Sommer beginnen die Proben für den Turnerabend Schupfart im Januar 2027. An der 53. Generalversammlung des Frauenturnvereins Schupfart waren 35 Frauen anwesend. (mgt)