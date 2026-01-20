Konstante Produktion im KKL

Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) produzierte im vergangenen Jahr 9558 Gigawattstunden Strom und erreichte damit nahezu das Niveau des Vorjahres. Planmässig unterbrochen wurde die Produktion für die gut vier Wochen andauernden Revisionsarbeiten. Während dieser Zeit wurden der ...

Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) produzierte im vergangenen Jahr 9558 Gigawattstunden Strom und erreichte damit nahezu das Niveau des Vorjahres. Planmässig unterbrochen wurde die Produktion für die gut vier Wochen andauernden Revisionsarbeiten. Während dieser Zeit wurden der jährliche Brennelementwechsel sowie Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. (mgt/nfz)