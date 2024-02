Fasnachtsumzug des Elternvereins Oeschgen

Fast 100 Kinder und Jugendliche trafen sich am Donnerstag, 8. Februar, beim Schulhaus in Oeschgen, um mit lautem Getschätter und farbigem Konfettiregen durchs Dorf zu ziehen. Die Fasnachtsnarren von Klein bis Gross stimmten in den Krach ein ...