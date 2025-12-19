Kommt eine Steuerinitiative?

Wie die Mitte informiert, hat sie die Steuerfusssenkung von 8 Prozent nicht unterstützt. Sie habe sich für eine Steuerfusssenkung von 5 Prozent eingesetzt und halte dies auch immer noch für angemessen. Die Mitte ist hingegen der Überzeugung, dass die Bevölkerung – ...

Wie die Mitte informiert, hat sie die Steuerfusssenkung von 8 Prozent nicht unterstützt. Sie habe sich für eine Steuerfusssenkung von 5 Prozent eingesetzt und halte dies auch immer noch für angemessen. Die Mitte ist hingegen der Überzeugung, dass die Bevölkerung – sofern es die finanziellen Möglichkeiten des Kantons erlauben und ein Rechnungsüberschuss vorliegt – davon etwas zurückbekommen soll. Deshalb will sie nun eine Volksinitiative lancieren, um Steuerrückvergütungen zu ermöglichen. (nfz)