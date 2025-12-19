Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kommt eine Steuerinitiative?

  19.12.2025 Aargau

Wie die Mitte informiert, hat sie die Steuerfusssenkung von 8 Prozent nicht unterstützt. Sie habe sich für eine Steuerfusssenkung von 5 Prozent eingesetzt und halte dies auch immer noch für angemessen. Die Mitte ist hingegen der Überzeugung, dass die Bevölkerung – ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote