Kommission will Budget kürzen

Die grossrätliche Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF) beantragt Kürzungen über das gesamte Budget 2026 sowie in den Planjahren 2027–2029. Eine knappe Mehrheit der KAPF fordert zudem eine tiefere Lohnanpassung für Kantonsangestellte und Lehrpersonen sowie eine höhere Senkung des Steuerfusses. Die Kommission empfiehlt dem Grossen Rat das gekürzte Budget zur Annahme.

Die KAPF hat in den Debatten zum Budget und zur Finanzierung in den Planjahren 2027–2029 insbesondere über geforderte Kürzungen im Gesamtumfang von mindestens 90 Millionen Franken diskutiert. (nfz)