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«Komfort, der zu unseren Werten passt»

  23.04.2026 Frick
Martina Welti und Philipp Weiss geniessen die neuen Stühle. Foto: Simone Rufli
Martina Welti und Philipp Weiss geniessen die neuen Stühle. Foto: Simone Rufli

Neue Stühle im Saal und ein frisch gestrichenes Foyer in Fricks Monti

Fricks Kino- und Kultursaal ist fit für die Zukunft. Nach vier intensiven Wochen war es gestern Abend soweit, konnten Philipp Weiss und Martina Welti die Kinobesucherinnen und -besucher zur Film-Premiere von ...

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