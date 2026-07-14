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KOLUMNE ZUR POSTSCHLIESSUNG

  14.07.2026 Kolumne

Lieber Beat Käser

Sie haben gewonnen. Sie kriegen mehr Öffnungszeiten. Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, samstags ab halb acht. So viel Post gab es in Stein noch nie. Es gibt sie einfach nicht mehr am Schalter, sondern im Coop, gleich neben der ...

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