Koffermarkt in Frick

Am kommenden Samstag, 9. März, organisiert der gemeinnützige Frauenverein wieder einen Koffermarkt im reformierten Kirchgemeindehaus in Frick. An 33 Ständen wird von 10 bis 16 Uhr viel Originelles, Kreatives, Handgemachtes angeboten. Die zahlreichen Teilnehmer werden Baby- und Kinderkleider, Taschen aller Art, Stricksachen, Floristik, Schmuck, Karten, Ostersachen, Deko-Artikel aus diversen Materialien, Wundertüten, Fahrradkorb-Abdeckungen, Naturprodukte wie Kräuteröle, Salben, Seifen und vieles mehr anbieten. Der Frauenverein betreibt im Foyer eine Bastelecke für Kinder und das Kofferbeizli. Der Erlös aus dem Beizli kommt vollumfänglich Kindern aus Frick und Umgebung zu gut. (mgt)