Königspython bei Grillplatz in Rheinfelden entdeckt

Am Mittwoch, 2. April, kurz vor 10 Uhr, stiess in Rheinfelden eine Person auf eine grosse Schlange (bei einem Grillplatz in der Nähe der Industriestrasse). Ein Spezialist der Kantonspolizei Aargau konnte das Tier als Königspython identifizieren. Diese ist in Europa nicht heimisch und benötigt zwingend warme Temperaturen. «Es muss davon ausgegangen werden, dass die Würgeschlange entweder aus seinem Terrarium entwich oder das Tier bewusst ausgesetzt wurde», teilt die Kantonspolizei mit. Durch die tiefen Temperaturen dürfte das Tier stark unterkühlt gewesen sein, was in der Folge zum Tod führte.

Die Kantonspolizei in Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Angaben zum Halter beziehungsweise zur Halterin der Schlange machen können. Kontakt: Telefon 061 836 37 37/stuetzpunkt.rheinfelden@kapo.ag.ch (mgt/nfz)