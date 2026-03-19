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Kochen, quatschen, kreativ sein

  19.03.2026 Möhlin

Jam! – Treffpunkte nur für Jungs und Mädchen

Nach den Sportferien fanden nach längerer Pause wieder ein Mädchen- und ein Jungentreff im Möhliner Jugendhaus der Offenen Jugendarbeit statt. Jeweils am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr gehörte das Haus ganz den ...

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