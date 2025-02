Knut folgt auf Anke und Markus

Vorstellung des neuen Laufenburger Burgschreibers

Was im Sommer 2017 seinen Anfang nahm und mit Markus Manfred Jung als erstem Burgschreiber im Frühjahr 2019 umgesetzt wurde, dann mit Anke Ricklefs im Jahre 2023 eine Fortsetzung fand, kann nun in die dritte Runde gehen. Die Initianten des Stipendiums freuen sich, der Bevölkerung mit Knut Diers aus Hannover den dritten Burgschreiber präsentieren zu dürfen.

Das Stipendium, das von der Stadt Laufenburg beidseits des Rheins finanziell unterstützt wird, hat bereits bei den ersten beiden Aussch rei bu ngen g rossen A nklang gefunden.

15 Bewerbungen

Auch diesmal konnten Bewerbungen von 15 Personen entgegengenommen werden, die sich für das Amt interessierten. Die Jury, der nebst den beiden Initianten Sandhya Hasswani und Martin Willi noch Florence Aggeler, Reg ina Erhard, Raimund Huber und Daniela Schutzenbach angehören, entschied sich schliesslich für den Autor K nut Diers. Die Jury ist überzeugt, damit eine gute Wahl getroffen zu haben.

Martin Willi und Sandhya Hasswani sind gespannt auf die kommenden drei Monate mit dem Burgschreiber.

Knut Diers wird am 26. Februar seine Tätigkeit in Laufenburg aufnehmen und hier auch wohnen, zunächst bis Mitte April auf der Schweizer Seite, anschliessend bis Ende Mai auf der badischen Seite. Während dieser Zeit soll eine schriftstellerische Arbeit mit Bezug zu Laufenburg entstehen.

Übergabe der Auszeichnung

Die Bevölkerung wird nun eingeladen, den Burgschreiber kennen zu lernen. Am 6. März um 19.30 Uhr findet in der Kultschüür im schweizerischen Laufenburg die Vorstellung von Knut Diers statt. Dabei wird ihm von den Stadtbehörden auch die Auszeichnung «Burgschreiber zu Laufenburg 2025» übergeben.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, es wird jedoch um Anmeldung an info@burgschreiberlaufenburg.com gebeten.

Bis Ende Mai wird es zu weiteren Veranstaltungen mit dem Burgschreiber kommen, so finden Lesungen in der Bibliothek Laufenburg, in der KulturWerk-Stadt Sulz, in der Stadtbücherei und im Gasthaus Sonne Rotzel statt. Ebenfalls werden Workshops in den Schulen beidseits des Rheins stattfinden. (mgt)

www.burgschreiber-laufenburg.com