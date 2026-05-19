Künstlergespräch im Fricktaler Museum

Das Fricktaler Museum in Rheinfelden lädt am Donnerstag, 21. Mai, um 19 Uhr, im Rahmen des Kooperationsprojekts mit dem Kulturbüro Rheinfelden «Das Haus zur Sonne neu gesehen! Zwei Kunstinterventionen zwischen Vergangenheit und Zukunft» zum Künstlergespräch ein.

Das Fricktaler Museum in Rheinfelden lädt am Donnerstag, 21. Mai, um 19 Uhr, im Rahmen des Kooperationsprojekts mit dem Kulturbüro Rheinfelden «Das Haus zur Sonne neu gesehen! Zwei Kunstinterventionen zwischen Vergangenheit und Zukunft» zum Künstlergespräch ein.

Die Kunstschaffenden Kathrin Kunz und Stefan Rüegg geben Einblicke in ihre begehbaren Rauminstallationen, die im Zuge der bevorstehenden Museumserneuerung im Haus zur Sonne entstanden sind. Im moderierten Gespräch erzählen Kunz und Rüegg von der Entstehung ihrer künstlerischen Interventionen, ihrer Auseinandersetzung mit dem Haus zur Sonne und dem Fricktaler Museum sowie von persönlichen Arbeits- und Schaffensprozessen. Das Künstlergespräch ermöglicht so vertiefte Einblicke in die künstlerische Konzeption und Umsetzung der beiden Installationen «Das Haus zur Sonne neu gesehen!» Die Kunstinterventionen sind bereits ab 18.30 Uhr für die Besuchenden zugänglich. (mgt)

www.fricktaler-museum.ch