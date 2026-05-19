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Künstlergespräch im Fricktaler Museum

  19.05.2026 Rheinfelden
Fotografien von Eleni Kougionis aus «Das Haus zur Sonne neu gesehen!». Foto: zVg
Fotografien von Eleni Kougionis aus «Das Haus zur Sonne neu gesehen!». Foto: zVg

Das Fricktaler Museum in Rheinfelden lädt am Donnerstag, 21. Mai, um 19 Uhr, im Rahmen des Kooperationsprojekts mit dem Kulturbüro Rheinfelden «Das Haus zur Sonne neu gesehen! Zwei Kunstinterventionen zwischen Vergangenheit und Zukunft» zum Künstlergespräch ein.

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