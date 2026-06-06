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Künstler und technisches Faktotum

  06.06.2026 Laufenburg
Daniel Waldner am alten Schweissgerät, das er selber noch bedient hat. Heute steht es im Rehmann-Museum. Foto: Peter Schütz
Daniel Waldner am alten Schweissgerät, das er selber noch bedient hat. Heute steht es im Rehmann-Museum. Foto: Peter Schütz

Daniel Waldner gestaltete die Ausstellungen des Rehmann-Museums von Anfang an mit

Das Rehmann-Museum feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. 2001 wurde es mit einer Übersichtsausstellung des Bildhauers Erwin Rehmann (1921 bis 2020) in dessen früherem Atelier eröffnet. Seither ...

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