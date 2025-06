Feldschiessen in Gansingen: Knappe Entscheidung

Auf dem Schiessplatz Gansingen wurde fleissig geschossen. Am Ende war es das Alter, welches Andi Erdin zum Schützenkönig machte, vor dem Punktgleichen Claude Chenaux.

Die Schützengesellschaft Wil durfte, als Organisator, das diesjährige Feldschiessen auf der Schiessanlage Sparblig in Gansi ngen du rch fü h ren. Das «grösste Schützenfest der Welt» war ein Fest für Jung und Alt mit einer über 130 Jahre alten Tradition. Auf dem Schiessplatz in Gansingen bestritten 319 Teilnehmende, nur ein Schütze weniger als im Vorjahr, das Feldschiessen; davon durften 167 Schützen das begehrte eidgenössische Kranzabzeichen entgegennehmen, was einer Kranzquote von 52,35 Prozent entspricht.

Das Feldschiessen 2025 war geprägt von vielen schönen Begegnungen. Jung und Alt trafen sich zum gleichen Anlass was immer wieder für schöne Geschichten sorgt. So kamen zum Beispiel alle drei Söhne und zwei Grosskinder von unserem langjährigen Mitglied Bruno Moser zusammen ans Feldschiessen. Das hat in dieser Familie seit Jahren Tradition und wird jedes Mal mit sehr viel Freude zelebriert. In diesem Jahr durften alle, vom Jüngsten bis zum Ältesten das begehrte Kranzabzeichen in Empfang nehmen. So werden Traditionen in Familien weitergegeben und gefeiert.

Von 10 bis 83 Jahren

Die beiden jüngsten Schützen, die im Sparblig an diesem Anlass teilnahmen, waren Mika Keller (Gansingen) und Niklas Bindschädler (Mettauertal), beide mit Jahrgang 2015. Als ältester Schütze war Kurt Andres von Gansingen mit Jahrgang 1942 dabei. Unglaublich, ein Altersunterschied von 73 Jahren. Als bester Seniorveteran wurde aber Ulrich Jehle ausgezeichnet.

Der Präsident der SG Wil, David Huber, durfte das Absenden des diesjährigen Feldschiessens durchführen. Als beste Dame wurde Irma Huser aus Gansingen geehrt. Beste Juniorin U21 war Nina Staudacher (Jahrgang 2006) und als beste Juniorin U17 durfte sich Anja Erdin (Jahrgang 2011) über ein Präsent freuen.

Der Kampf um die Schützenkrone blieb bis am Schluss spannend. Schon am ersten Wochenende wurde zum ersten Mal die Marke von 70 Punkten erreicht. Viele rechneten damit, dass dieses Resultat noch überboten werden könnte und fieberten auch am Hauptwochenende mit den Schützinnen und Schützen mit. Am Ende des Feldschiessens hatten zwei Schützen aus Gansingen die 70 Punkte erreicht. Andi Erdin geht dieses Jahr als Sieger des Feldschiessens hervor, er konnte Claude Chenaux nur durch den Altersunterschied hinter sich lassen. Bester Veteran wurde Sepp Zumsteg.

Der Gruppen-Plausch-Wettkampf der Vereine und Familien aus Gansingen wurde auch dieses Jahr rege genutzt und es haben 22 Gruppen daran teilgenommen. Die Gruppe «Schäreschlifer» (bestehend aus der bereits erwähnten Familie Moser) holte den 3. Rang und die Gruppe «Schiebechratzer» (bestehend aus Chenau x / Huser/ K neu bü h l u nd Kaiser) belegte den 2. Rang. Gewinner war die neu formierte Gruppe «Militärpolizei» mit Martin Weiss, Andrin Jappert, Lion Boutellier, Sven und Severin Kramer. (mgt)