Knapp am Sieg vorbei

Handball, NLB: TSV Fortitudo Gossau – TV Möhlin 33:32

Der TV Möhlin verlor die umkämpfte Dienstagabend-Partie in Gossau in der Schlussphase. Noch in der 59. Minute hatte Ardin Berisha zum 32:32 ausgeglichen. Ein Siebenmeter, welcher Gastgeber Gossau dankbar verwertete, vereitelte danach noch das Unentschieden.

Christine Steck

Eigentlich hätte das Meisterschaftsspiel am Sonntag stattfinden sollen, aber diverse Gossauer Stammkräfte weilten bei ihrer kosovarischen National-Mannschaft und kehrten erst nach dem Wochenende in die Schweiz zurück. Pünktlich um 20 Uhr ging es los, in der Buechenwald-Halle. Der TV Möhlin übernahm bald die Führung und erzielte durch Mitch Giezeman das 4:2 (6.). Danach verletzte sich Gossaus Robin Wipf am Fuss und musste das Spielfeld verlassen. Noch schlichen sich auf beiden Seiten Fehler ein, waren es bei Möhlin Bälle über oder neben das Tor, haderte das Heimteam mit technischen Fehlern. Nach dem frühen Team-Timeout der Gossauer verkürzten Bujar Ramosaj, Luca Boss und der spätere Topscorer Drilon Tahirukaj zum 5:7 aus Gastgeber-Sicht (15.). Aber Möhlin hielt dagegen, packte in der Abwehr zu und erzielte tolle Treffer durch Ardin Berisha, Lucas Grandi und Mitch Giezeman (10:7, 18.). Die folgenden Santeler-Paraden gegen Ramosaj und Valon Dedaj hielten die Fricktaler im Spiel, Berisha erhöhte auf plus vier, aber ärgerliche Fehlwürfe brachten danach nicht mehr Zählbares und so kamen die Gossauer bis zur Pause heran, gingen gar wieder mit einem Treffer in Führung (14:13).

Umkämpft und spannend ging es weiter

Die körperlich robusten Gossauer versuchten, das Spiel zu drehen, gingen zum Teil brachial zu Werke, was die Stimmung auf dem Feld bis zum Schluss immer wieder auf heizte. Die Startminuten in der zweiten Halbzeit verliefen resultatmässig ausgeglichen, meistens legte Gossau vor und Möhlin zog nach. In der 42. Minute lag aber das Heimteam mit zwei Treffern vorne, weil Möhlin im Abschluss zu viel liegen liess. Die fehlerhaften Schützen korrigierten aber und stellten in der 45. Minute erneut auf ein 22:22 und vier Minuten später erzielte Finn Kreuzer das 27:24 für sein Team aus dem Fricktal. Santeler hielt gegen Tahirukaj, aber danach musste er zweimal hinter sich greifen. So wurde es erneut eng und Trainer Zoltan Majeri musste die Auszeit nehmen (52.). Giezeman erhöhte auf plus zwei und dieser Abstand hielt bis in die 56. Minute. Danach verkürzte Tahirukaj auf 30:31, Valon Dedaj erzielte kurz danach den Ausgleich (57.). Leider war es Mitch Giezeman nicht vergönnt, dass der Ball im Tor landete und obwohl Ardin Berisha noch in der 59. Minute das 32:32 erzielte, lief danach vieles gegen Möhlin. Der Gastgeber bekam den umstrittenen Siebenmeter, vollendete ihn und Möhlin verzettelte sich im letzten Angriff, der zumindest noch einen Punkt bedeutet hätte.

In der Endabrechnung fehlte nicht viel, es waren in der Summe die Kleinigkeiten mit technischen Fehlern oder Fehlwürfen, welche sich ja auch beim Gegner bemerkbar machten. Schade für den doch engagierten Möhliner Auftritt, der einiges an Physis und Energie gefordert hat. Am Samstag geht es zuhause gegen den TV Steffisburg weiter.

Möhlin mit: Santeler (11/44, 25 %) Roth; Ceppi, Soder, Metzger, Kreuzer (2), Ben Romdhane (6), Fässler, Grandi (6), Franceschi, Giezeman (5), Berisha (10), Schweizer, Waldmeier (3).