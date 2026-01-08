Immobilien
Knallerei über Silvester sorgt für Ärger

  08.01.2026 Brennpunkt
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger fordern ein kommunales Feuerwerksverbot für Kaiseraugst. Symbolbild: Pixabay
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger fordern ein kommunales Feuerwerksverbot für Kaiseraugst. Symbolbild: Pixabay

Die Knallerei rund um Silvester hat in Kaiseraugst viele Bürgerinnen und Bürger verärgert. Gemeindeammann Jean Frey bekam zahlreiche Klagen zu hören. Das Thema soll an einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt werden. Auch ein kommunales Verbot soll dabei zur ...

