Knall in Kaiseraugst: Françoise Moser tritt per sofort zurück

Aus persönlichen Gründen verabschiedet sich die Gemeindepräsidentin

Grosse Überraschung in Kaiseraugst: Gemeindepräsidentin Françoise Moser hat ihre Demission per sofort bekannt gegeben. Am 9. Februar wird die Ersatzwahl für einen Gemeinderat durchgeführt.

Valentin Zumsteg

Damit hat wohl niemand gerechnet: Die Kaiseraugster Gemeindepräsidentin Françoise Moser (glp) kündigt ihren sofortigen Rücktritt an. Dieser Schritt erfolge aus persönlichen Gründen, wie es in einer Medienmitteilung des Gemeinderats heisst. Am Dienstagmorgen nahm sie bereits nicht mehr an einer Medienorientierung zu den Traktanden der kommenden Gemeindeversammlung teil.

Keine gesundheitlichen Gründe

«Das ist eine persönliche Entscheidung. Sie will einen klaren Schnitt machen», sagt Gemeindeschreiber Rolf Dunkel gegenüber der NFZ. Gesundheitliche Gründe seien für diesen wohlüberlegten Schritt nicht verantwortlich. Gemäss Gemeinderat Hanspeter Meyer gibt es keinen Zoff. Laut einer gut unterrichteten Quelle sei nicht ein einzelnes Ereignis für den Rücktritt verantwortlich, sondern eine langjährige Kumu lation. Laut Informationen der NFZ nimmt sie aktuell eine Auszeit. Françoise Moser selber war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. «Wir bedauern den Rücktritt sehr und danken Françoise Moser für ihr langjähriges und engagiertes Wirken, das stets im Interesse der Gemeinde und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner stand. Für ihre persönliche und beruf liche Zukunft wünschen wir ihr alles Gute», hält der Gemeinderat fest. Die laufenden Projekte werden vom übrigen Gemeinderat weitergeführt. Vizepräsident Markus Zumbach übernimmt ad Interim das Präsidium, bis die Nachfolge gewählt ist. Die Ersatzwahl eines Gemeinderatsmitglieds wird am 9. Februar 2025 durchgeführt.

Präsidentin von Fricktal Regio

Françoise Moser trat 2010 in den Gemeinderat von Kaiseraugst ein u nd ü bernah m das Ressort Sicherheit, Umwelt&Entsorgung und Wehrdienste. Drei Jahre später wurde sie Vizepräsidentin. 2018 erfolgte die Wahl zur Gemeindepräsidentin mit den Ressorts Finanzen, Planung, Gemeindeverwaltung und Kommunikation. «In ihre Amtszeit fallen zukunftsweisende Projekte wie die Neuorganisation und Planung des Hallenbades Liebrüti, die Einführung des Energielabels Energiestadt, diverse Umweltprojekte wie das Naturschutzgebiet Aurica oder die Arealentwicklung im Liner sow ie d ie Ent w ick lu ng des Industriegebiets Aurica», schreibt der Gemeinderat.

Seit November 2023 ist sie Präsidentin des Planungsverbandes Fricktal Regio.