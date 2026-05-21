Knall im Alterszentrum Klostermatte

Zentrumsleiter und Leiter Pflegedienst freigestellt

Zentrumsleiter Oliver Herz sowie Dirk Kerst, Pflegedienstleiter und stellvertretender Zentrumsleiter, werden ab sofort von ihren Aufgaben entbunden und freigestellt. Die Massnahme erfolge nach sorgfältiger Überlegung im Rahmen einer Restrukturierung, teilte der VAOF mit.

Simone Rufli

Der Vorstand des Vereins für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF) hat am Dienstagabend in einer Mitteilung an die Medien bekanntgegeben, dass er im Rahmen einer Restrukturierung gemeinsam mit der Geschäftsführung beschlossen hat, Oliver Herz, Zentrumsleiter des Alterszentrums Klostermatte in Laufenburg, sowie Dirk Kerst, Pflegedienstleiter und stellvertretender Zentrumsleiter, per sofort freizustellen. Beide Arbeitsverhältnisse werden unter Einhaltung der ordentlichen vertraglichen Kündigunsfrist von sechs Monaten beendet. Mitarbeitende, Bewohnende, Angehörige und die VAOF-Gemeinden seien bereits vorgängig über diese Veränderungen informiert worden.

«Es braucht einen Neustart»

Wie Vereinspräsident Werner Müller am Dienstagabend auf Nachfragen der NFZ erklärte, seien die Kündigungen, «so radikal sie erscheinen mögen», das Ergebnis eines längeren Prozesses. «Wir sind nach vielen Gesprächen und einer Analyse von externen Fachleuten zum Schluss gekommen, dass es einen Neustart braucht, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen». Um Spekulationen im Keim zu ersticken, betonte er: «Etwas Kriminelles ist nicht vorgefallen. Der Entscheid fiel im Rahmen einer Restrukturierung. Es geht darum, wie das Haus geführt werden soll.» «Seit seinem Eintritt in die Klostermatte im Oktober 2023 hat Oliver Herz massgeblich dazu beigetragen, die äussere Wahrnehmung der Institution positiv zu beeinflussen. Dennoch sieht die Organisation für ihre zukünftige Entwicklung die Notwendigkeit, neue Impulse zu setzen, um den bevorstehenden Herausforderungen angemessen begegnen zu können», heisst es in der Mitteilung. Dirk Kerst gehörte dem Klostermatte-Team seit 2012 an und war seit rund dreieinhalb Jahren «mit viel Engagement» Pflegedienstleiter und stellvertretender Zentrumsleiter.

Jeannine Läubli und Patrick Hüsser übernehmen

«Der VAOF bedankt sich ganz herzlich bei Oliver Herz und Dirk Kerst für ihren engagierten Einsatz während ihrer Zugehörigkeit zum VAOF und dem Alterszentrum Klostermatte. Wir wünschen den beiden für ihren weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute.»

Die Zentrumsleitung des Alterszentrums Klostermatte wird interimistisch ab sofort von Jeannine Läubli, der stellvertretenden Geschäftsführerin des VAOF und HR-Verantwortlichen, übernommen. Ihr zur Seite steht Patrick Hüsser, der Geschäftsführer des VAOF. Eine Interimslösung für die Pflegedienstleitung sei in Abklärung, so Werner Müller. «Der VAOF bedankt sich bei Jeannine Läubli für ihre Bereitschaft, das Alterszentrum Klostermatte in dieser Phase der Veränderung zu unterstützen.»