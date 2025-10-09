Klitzekleine Bilder

Die Künstlerin Heidi Büeler aus Möhlin stellt im Gemeindehaus in Möhlin vom 1. November bis 22. Dezember ihre Bilder aus. Sie präsentiert eine bunte Vielfalt an kleinen Zeichnungen, Aquarellen und Drucken.

Die Künstlerin Heidi Büeler aus Möhlin stellt im Gemeindehaus in Möhlin vom 1. November bis 22. Dezember ihre Bilder aus. Sie präsentiert eine bunte Vielfalt an kleinen Zeichnungen, Aquarellen und Drucken.

Jedes Bild ist ein Unikat und bietet dem Betrachter einen Einblick in ihre kreative Welt. Für sie bedeutet das Zeichnen und Malen ein Eintauchen in den Moment, ein Loslassen von Gedanken und ein Vergessen der Welt um sich herum. Ob zuhause, im Zug, im Wald, im Hotel oder auf einer Parkbank – Heidi Büeler findet Inspiration überall: «Meistens zeichne ich einfach drauflos.» Erst wenn das Bild fertig ist, offenbart sich ihr, was entstanden ist. So entstehen «klitzekleine knütschbunte Bilder», die kleine Geschichten über dies und das erzählen. Die handgezeichneten Unikate laden ein, verschenkt, verschickt oder gesammelt zu werden. Sie können als charmante Buchzeichen dienen, als Notizzettel mit Charakter oder als kleine Wandverschönerung. Jedes Bild ist ein Stück Persönlichkeit, ein Ausdruck spontaner Kreativität, der zum Betrachter spricht. (mgt/nfz)

Zur Vernissage am 7. November im Gemeindehaus Möhlin von 18 bis 20 Uhr sind alle eingeladen.