Musikgesellschaft Kaisten lädt zum Sommerfest

Nachdem die MG Kaisten am Graubündner Kantonalen Musikfest teilgenommen hat und vor den Sommerferien in Ittenthal ein Platzkonzert gab, ist es jetzt an der Zeit, wieder in Kaisten selbst aufzutreten - am 17. August, in der Begegnungszone Mitteldorf.

Von 17 bis 23 Uhr werden die Besucherinnen und Besucher von der Festwirtschaft mit Essen und Getränken versorgt. Zwischen 18.30 und 19 Uhr sowie zwischen 20.30 und 21 Uhr spielt die Musikgesellschaft Kaisten Melodien aus verschiedensten Musikstilrichtungen. Da kommen bestimmt alle Zuhörenden auf ihre Kosten.

Der Eintritt zum Sommerfest ist frei. Die Veranstaltung wird nur bei guter Witterung durchgeführt. (mgt)

Mehr Info dazu auf mgkaisten.ch