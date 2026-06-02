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Klimafitte Aargauer Landwirtschaft

  02.06.2026 Frick
Die Erfahrungen der Pionierbetriebe, welche das Agroforst-Know-how aufbauen, stossen zunehmend auf Interesse. Foto: zVg
Die Erfahrungen der Pionierbetriebe, welche das Agroforst-Know-how aufbauen, stossen zunehmend auf Interesse. Foto: zVg

Beim erstmals durchgeführten Praxisforum Agroforst am FiBL in Frick diskutierten Landwirtinnen, Landwirte und Forschende darüber, wie Bäume und Sträucher dazu beitragen können, Ackerkulturen und Nutztiere gegen Klimastress fit zu machen.

Im Aargau suchen Landwirtinnen und Landwirte ...

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