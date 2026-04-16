Kleinkaliberschützen starteten in Saison

Am vergangenen Samstag starteten die Kleinkaliberschützen Gipf-Oberfrick mit dem traditionellen Cupschiessen in die Saison 2026. Der Anlass markierte den ersten offiziellen Einsatz der neuen elektronischen Trefferanzeige im ...

Ein Jungschütze zeigte dabei gute Nerven

Am vergangenen Samstag starteten die Kleinkaliberschützen Gipf-Oberfrick mit dem traditionellen Cupschiessen in die Saison 2026. Der Anlass markierte den ersten offiziellen Einsatz der neuen elektronischen Trefferanzeige im Schützenhaus.

Die neuen Bedingungen forderten ihren Tribut, und die Resultate fielen über weite Strecken eher durchzogen aus. Dennoch blieb die Stimmung gewohnt sportlich ambitioniert und kämpferisch, da das Cupsystem mit seinen K.o.- Runden und den immer wieder neu ausgelosten Paarungen für stetigen Nervenkitzel sorgte.

Den sportlichen Höhepunkt bildeten der kleine und grosse Final am Ende des Wettkampfes. Dabei sorgte der Nachwuchs für eine Überraschung: Ein Jungschütze bewies enorme Nervenstärke. Gepaart mit dem Losglück und einer ruhigen Hand, setzte er sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich den hervorragenden 2. Podestrang. Insgesamt bewies Sonja Vögele die grösste Treffsicherheit und durfte daher ganz oben auf dem Siegerinnentreppchen stehen. Auf Platz zwei folgte Gian Schmid, und den dritten Platz sicherte sich Matthias Hohler.

Abgerundet wurde dieser erste Wettkampf der Saison durch die Bewirtung in der Schützenwirtschaft. Bei einem feinen Spaghetti-Essen liessen die Schützinnen und Schützen den Tag gemütlich ausklingen und stimmten sich auf die kommenden Herausforderungen im Schiessstand ein. Das alljährliche Volksschiessen wird Mitte August 2026 durchgeführt.

Infos zu weiteren Anlässen und Details zur neuen Anlage finden sich direkt auf der Webseite der Kleinkaliberschützen Gipf-Oberfrick unter www.kks-gipf-oberfrick.ch (gt/)