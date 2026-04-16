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Kleinkaliberschützen starteten in Saison

  16.04.2026 Gipf-Oberfrick, Sport
Die drei Besten waren (von links): Gian Schmid (2.), Sonja Vögele (1.), Matthias Hohler (3. Rang). Foto: zVg
Die drei Besten waren (von links): Gian Schmid (2.), Sonja Vögele (1.), Matthias Hohler (3. Rang). Foto: zVg

Ein Jungschütze zeigte dabei gute Nerven

Am vergangenen Samstag starteten die Kleinkaliberschützen Gipf-Oberfrick mit dem traditionellen Cupschiessen in die Saison 2026. Der Anlass markierte den ersten offiziellen Einsatz der neuen elektronischen Trefferanzeige im ...

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