Kleine Samariter

Ferienspass zu einem wichtigen Thema

Zwanzig Kinder nahmen teil am Ferienspass des Samaritervereins Möhlin. Thema: «Hilfe, Hilfe, ein Unfall!». Nach Kurzgeschichten über selbst gemachte Erfahrungen mit Unfällen ging es über zur Theorie. Im Lehrgespräch wurden die Notruf-Nummern, das Meldeschema sowie die Patientenbeurteilung erarbeitet.

Mit grossem Elan

Gewissenhaft wurden Patientenbeurteilung, korrekte Alarmierung und die stabile Seitenlage geübt. Die Kinder lernten Anwendungen mit dem Dreiecktuch wie Druckverbände bei starken Blutungen und Deckverbände bei Verbrennungen oder Schürfwunden. Mit der elastischen Binde wurden Füsse, Unterarme und Ellenbogen oder Knie situationsgerecht verbunden. Am Nachmittag wurden Sonnenstich und Sonnenbrand behandelt sowie das PECH-Schema, das bei einer Verstauchung oder Prellung angewendet wird. Dargestellte Unfallsituationen ermöglichten den Kindern, das Erlernte praktisch anzuwenden, was sie mit Bravour meisterten. Die Wundversorgung hatte es allen besonders angetan und es entstanden die lustigsten und kreativsten Verbände mit Netz- Pflasterund anderen modernen Verbandsmaterialen. Für das Fotoshooting am Schluss wollten die Kinder mit möglichst schlimmen «Verletzungen» versehen werden. Die Kinder haben spielerisch einiges über Nothilfe gelernt. Übrigens führen wir auch Nothilfe-Auffrischungskurse für Eltern, Gotti, Göttis, Grosseltern, Freunde und Verwandte durch. (mgt) www.samariter-moehlin.ch