KLEINE RÜCKSCHAU AUF DIE LETZTEN ZWEI AKTIVITÄTEN

Verein «MitenandFürenand Zeiningen»: Kürzlich fand im Pfarrsaal der katholischen Kirche wieder der herbstliche Spielnachmittag statt. Viele Mitglieder trafen ein. Es wurde intensiv gespielt, aber auch geplaudert und viel gelacht. Ein immer wieder gelungener Nachmittag. Etwas ...

Verein «MitenandFürenand Zeiningen»: Kürzlich fand im Pfarrsaal der katholischen Kirche wieder der herbstliche Spielnachmittag statt. Viele Mitglieder trafen ein. Es wurde intensiv gespielt, aber auch geplaudert und viel gelacht. Ein immer wieder gelungener Nachmittag. Etwas weiter zurück liegt die Teilnahme am Markt in Zeiningen. Wieder war das Angebot vielfältig, sodass viele Kunden etwas Passendes finden konnten. (mgt)



