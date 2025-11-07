Immobilien
KLEINE RÜCKSCHAU AUF DIE LETZTEN ZWEI AKTIVITÄTEN

  07.11.2025 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Verein «MitenandFürenand Zeiningen»: Kürzlich fand im Pfarrsaal der katholischen Kirche wieder der herbstliche Spielnachmittag statt. Viele Mitglieder trafen ein. Es wurde intensiv gespielt, aber auch geplaudert und viel gelacht. Ein immer wieder gelungener Nachmittag. Etwas ...

