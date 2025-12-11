Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kleine Aufmerksamkeiten, die Freude bereiten

  11.12.2025 Laufenburg
«Es ist immer ein Geben und Nehmen, eine Bereicherung für beide Seiten», sagt Brigitte Merkofer (links), die im Auftrag des Besuchsdienstes Regio-Laufenburg ältere Menschen wie Astrid Schnetzler (rechts) in Kaisten besucht. Foto: zVg
«Es ist immer ein Geben und Nehmen, eine Bereicherung für beide Seiten», sagt Brigitte Merkofer (links), die im Auftrag des Besuchsdienstes Regio-Laufenburg ältere Menschen wie Astrid Schnetzler (rechts) in Kaisten besucht. Foto: zVg

Besuchsdienst Regio-Laufenburg erfüllt wichtige Aufgaben

«Anderen eine Freude zu bereiten, ist auch für mich selbst die schönste Freude. Dafür braucht es nicht viel: Etwas Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, bringt älteren Menschen Ablenkung und neuen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote