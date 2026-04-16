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Kleiderbörse im Salmenpark

  16.04.2026 Rheinfelden

Am Samstag, 25. April, wird an der Baslerstrasse 46 in Rheinfelden von 9 bis 16 Uhr eine Kleiderbörse durchgeführt. Angeboten werden coole Frühlings- und Sommermode für Frauen, auch Taschen und Accessoires (nur gegen Barzahlung). 10 000 Franken wurden letztes Jahr umgesetzt, ...

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