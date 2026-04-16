Kleiderbörse im Salmenpark

Am Samstag, 25. April, wird an der Baslerstrasse 46 in Rheinfelden von 9 bis 16 Uhr eine Kleiderbörse durchgeführt. Angeboten werden coole Frühlings- und Sommermode für Frauen, auch Taschen und Accessoires (nur gegen Barzahlung). 10 000 Franken wurden letztes Jahr umgesetzt, ...

Am Samstag, 25. April, wird an der Baslerstrasse 46 in Rheinfelden von 9 bis 16 Uhr eine Kleiderbörse durchgeführt. Angeboten werden coole Frühlings- und Sommermode für Frauen, auch Taschen und Accessoires (nur gegen Barzahlung). 10 000 Franken wurden letztes Jahr umgesetzt, die Hälfte davon ging an die Kakaobauern in Ghana, die die Rohstoffe für das Café Riche im Salmenpark liefern. (mgt)