Klavierkonzert mit Linda Yuan

Pianistin Linda Yuan tritt am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr, im Schlössle in Laufenburg auf und spielt am Steinway-Flügel Kompositionen von Bach, Mozart, Chopin und Liszt. Das junge Ausnahme-Talent fasziniert bereits heute mit musikalischer Tiefe, technischer Präzision und einer erstaunlich reifen künstlerischen Stimme. Ihre Gestaltungskraft macht jedes Konzert zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Sie fing als Vierjährige mit dem Klavierspiel an und nahm seit ihrem sechsten Lebensjahr an Wettbewerben in Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich und Singapur teil. 2010 in Deutschland geboren, erspielte sich Linda Yuan insgesamt schon mehr als 20 erste Preise und Sonderpreise bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben. Auftritte führten sie an die Semperoper in Dresden, in die Laeiszhalle in Hamburg, den Palais Prinz Carl Saal in Heidelberg und in die Kunsthalle in Düsseldorf. Seit ihrem achten Lebensjahr wird sie von Uwe Balser an der Musik- und Singschule Heidelberg unterrichtet. (mgt)