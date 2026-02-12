Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Klavierkonzert mit Linda Yuan

  12.02.2026 Laufenburg
Lina Yuan gilt aus Ausnahmetalent. Foto: zVg
Lina Yuan gilt aus Ausnahmetalent. Foto: zVg

Pianistin Linda Yuan tritt am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr, im Schlössle in Laufenburg auf und spielt am Steinway-Flügel Kompositionen von Bach, Mozart, Chopin und Liszt. Das junge Ausnahme-Talent fasziniert bereits heute mit musikalischer Tiefe, technischer Präzision und einer ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote