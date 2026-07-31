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Klausur Gemeinderat Kaiseraugst

  31.07.2026 Kaiseraugst

Der Gemeinderat Kaiseraugst hat am 24. Juli eine Klausur durchgeführt. Dabei habe man die Zusammenarbeit besprochen, die gesetzlichen Grundlagen angeschaut und die Erfahrungen aus der Vergangenheit gemeinsam reflektiert. «Der Gemeinderat ist sich einig, wie sie künftig ...

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