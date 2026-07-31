Klausur Gemeinderat Kaiseraugst

Der Gemeinderat Kaiseraugst hat am 24. Juli eine Klausur durchgeführt. Dabei habe man die Zusammenarbeit besprochen, die gesetzlichen Grundlagen angeschaut und die Erfahrungen aus der Vergangenheit gemeinsam reflektiert. «Der Gemeinderat ist sich einig, wie sie künftig ...

Der Gemeinderat Kaiseraugst hat am 24. Juli eine Klausur durchgeführt. Dabei habe man die Zusammenarbeit besprochen, die gesetzlichen Grundlagen angeschaut und die Erfahrungen aus der Vergangenheit gemeinsam reflektiert. «Der Gemeinderat ist sich einig, wie sie künftig zusammenarbeiten», heisst es in einer amtlichen Mitteilung. «Dabei ist ihnen wichtig, dass der Gemeinderat geschlossen auftritt und klar, respektvoll und offen kommuniziert – untereinander, mit der Verwaltung und mit der Bevölkerung. In den nächsten Monaten werden die Rollen und Verantwortlichkeiten weiter geklärt und ihre Zusammenarbeit sowie die Führung weiterentwickelt. Das gemeinsame Ziel ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit – zum Wohl der Gemeinde.»

(mgt)