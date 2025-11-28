Klarheit und Fortschritt

An der gut besuchten Parteiversammlung der Mitte Stein am Dienstag wurden die Traktanden der bevorstehenden Gemeindeversammlung vom 4. Dezember ausführlich besprochen und Empfehlungen sowie Beschlüsse gefasst. Die abschliessenden ...

Mitte Stein beschliesst wichtige Empfehlungen

An der gut besuchten Parteiversammlung der Mitte Stein am Dienstag wurden die Traktanden der bevorstehenden Gemeindeversammlung vom 4. Dezember ausführlich besprochen und Empfehlungen sowie Beschlüsse gefasst. Die abschliessenden Kreditabrechnungen für die Schulstrasse sowie die Sanierung der Abwasserreinigungsanlage in Bad Säckingen werden zur Annahme empfohlen.

Bei den Infrastrukturprojekten werden sämtliche geplanten Vorhaben unterstützt. Insbesondere der Ersatz der Flutlicht- und Lautsprecheranlagen sowie der Bau beidseitiger Zuschauertribünen bei der Sportanlage Bustelbach, werden einstimmig befürwortet.

Die vorgeschlagene Änderung der Bau- und Nutzungsordnung beinhaltet klare Vorgaben zu Bauhöhen, Energieeffizienz, Aussenraumgestaltung und Durchwegung. Die daraus resultierende Mehrwert-Abgabe ist vertraglich geregelt. Die Anwesenden empfehlen die Annahme der Teiländerung Spezialzone Breitenloh.

Zum Kauf des Sportclub Novartis-Geländes in Stein: Dieses strategische Vorhaben wird einstimmig genehmigt, da es als logischer Entwicklungsschritt für die Gemeinde und als Mehrwert für die Bevölkerung bewertet wird.

Das Budget für das Jahr 2026 wurde vorgestellt, wobei ein Aufwandüberschuss verzeichnet wird. Die Def izite sind vor allem auf Transferkosten (z. B. Schulen, Pf lege, Finanz/Lastenausgleich) sowie Abschreibungen aus vergangenen Investitionen zu rückzu fü h ren. Trotz der roten Zahlen empfiehlt sich die Annahme des Budgets sowie des gleichbleibenden Steuerfusses.

Die Versammlung war geprägt von konstruktiven Diskussionen und klaren Entscheidungen, die den Blick fest auf die künftige Entwicklung der Gemeinde Stein richten. Mit den gefassten Beschlüssen setzt die Mitte Stein ein Zeichen für strategisches Wachstum und eine aktive Gestaltung der Gemeindezukunft. (mgt)