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Klangvolle Reise

  27.05.2026 Fricktal
Die Freaktal Singers zeigten ein abwechslungsreiches Programm. Foto: zVg
Die Freaktal Singers zeigten ein abwechslungsreiches Programm. Foto: zVg

Die Freaktal Singers begeisterten mit musikalischer Vielfalt

«We will rock you» – der legendäre Song der Band «Queen» war nicht nur der mitreissende Auftakt des Konzerts der Freaktal Singers, sondern zugleich ein Versprechen an das Publikum: Dieser Abend ...

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